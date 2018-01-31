Урок для мастера. Притча

Мастер, отправляясь в дальнюю поездку, собрал всех своих учеников и сказал:- Пока меня не будет, кто-то должен будет занять мое место, чтобы следить за всеми делами в доме, и за всеми вами. Кто, как вы думаете, может справиться с этим?Ученики сразу же предложили самого старшего и инициативного, того, кто всегда замещал мастера, если он был занят.- Не пойдет, - сказал мастер, - у него итак много дел, которые лежат на его плечах.Тогда ученики предложили следующего. Но мастер вновь отклонил его кандидатуру, так как у этого ученика были свои заботы.Так в конце концов были перечислены все ученики, кроме новичка, которого мастер принял всего неделю назад.- Отлично, - сказал мастер, - у него пока еще не так много дел и он может взять на себя и все мои дела.Удивленные ученики не знали, что и сказать, но возразить было нечего...***- Зачем ты это сделал? - спросил мастера его попутчик на следующий день в пути, которому мастер поведал эту историю.- Это будет уроком для всех, - ответил мастер, - старшие ученики будут учиться смирению, а новенький лучше узнает нашу жизнь. Еще они поймут, что привычная жизнь только кажется налаженной, тогда как на самом деле ее необходимо вести, как русло ведет воды реки.Попутчик мастера кивнул.- А какой же это будет урок для тебя самого?Ответить мастер на этот вопрос не смог...